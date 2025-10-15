День открытых дверей проведут в колледже «Подмосковье» 18 октября

В колледже «Подмосковье» 18 октября с 11:00 до 14:00 пройдет день открытых дверей. Мероприятия проведут в рамках федерального проекта «Профессионалитет» Национального проекта «Молодежь и дети».

В Министерстве образования Московской области отметили, что для гостей подготовили насыщенную программу: экскурсии по учебным корпусам, знакомство с современными образовательными технологиями, правилами и особенностями поступления.

Посетители смогут попробовать себя в роли студентов — принять участие в профессиональных пробах м мастер-классах, пройти тематические квесты, а также задать вопросы учащимся.

Кроме того, запланирована встреча с руководством и преподавателями колледжа, работодателями и экспертами, в рамках которой представят профессии и специальности, востребованные на рынке труда.

Для родителей пройдет собрание в гибридном формате, присоединиться к которому можно будет онлайн по ссылке.

На территории колледжа также будут работать выставки и интерактивные зоны, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 85-летию системы среднего профессионального образования.

Мероприятие пройдет сразу на нескольких площадках колледжа — в Солнечногорске, Клину, Лобне и Химках.

Подробности доступны на официальном сайте колледжа «Подмосковье» в разделе «Абитуриенту».