День открытых дверей прошел во Дворце спорта в Лобне

Мероприятие провели 29 августа во дворце спорта «Лобня». Родители и дети ознакомились со спортивными секциями, студиями и клубами, которые работают в учреждении, на ледовом катке и в недавно открывшемся бассейне «Флагман».

Гости узнали о возможностях для занятий спортом и творчеством, задали вопросы тренерам и записались в понравившиеся группы. Визитной карточкой дня стали показательные занятия новой студии современного танца «Отдел искусств» под руководством Софьи Сенекаль и Вероники Молчановой.

На базе дворца спорта работают секции по дзюдо, самбо, айкидо, каратэ, танцевальные и балетные студии, школа фитнеса и центр эстетической гимнастики. При ледовой арене есть прокат и заточка коньков.

Бассейн «Флагман» открылся в этом году, здесь действуют стандартные и льготные программы, в том числе для пенсионеров. На ледовом катке проводят массовые катания и тренировки.

Учреждение находится на улице Ленина, дом № 65, строение 3. Телефоны для справок: 8 (498) 684-34-46 (дворец спорта), 8 (495) 577-41-30 (ледовый каток), 8 (495) 548-36-01 (бассейн «Флагман»).