День открытых дверей прошел во дворце культуры в Жуковском

Творческие коллективы, кружки и студии Дворца культуры Жуковского провели День открытых дверей. Они продемонстрировали жителям свои номера, а также ответили на их вопросы.

Событие прошло в сквере у Дворца культуры. Там выступили образцовый коллектив спортивного бального танца «Звездный», академический хор «Кредо», танцевальный коллектив «Гевея», литературно-творческое объединение «Крылья», студия сценического слова и ряд других коллективов.

Все желающие также могли поучаствовать в мастер-классах, пробных занятиях и прослушиваниях. Их провели сотрудники ИЗОстудии «Палитра», детского инженерного клуба «МегаВольт» и студии вязания.

Отметим, что подобные мероприятия во Дворце культуры проходят регулярно в конце августа перед 1 сентября и стартом нового творческого сезона.

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