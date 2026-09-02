День открытых дверей прошел во Дворце культуры «Россия» в Серпухове

Мероприятие «Погружение 2.0» провели 30 августа. Гости познакомились с творческими и спортивными направлениями нового сезона, посетили мастер-классы и увидели выступления коллективов.

Встреча объединила детей, подростков и их родителей. С приветственным словом выступил депутат окружного Совета Олег Андрух. Он отметил важность поддержки молодых талантов и создания возможностей для каждого ребенка. Директор дворца культуры Юрий Бордачев рассказал о планах учреждения на предстоящий сезон.

В течение дня для гостей работали мастер-классы, творческие активности и показательные выступления. Участники погрузились в атмосферу театра, спорта, музыки и вокала, увидели выступления танцевальных коллективов.

День открытых дверей стал настоящим праздником творчества и вдохновения, показав разнообразие культурной жизни округа. Записаться в кружки и студии дворца культуры «Россия» можно онлайн.