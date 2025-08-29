День открытых дверей прошел во Дворце культуры «Исток» в Серпухове

В Центре развития и творчества ДК «Исток» городского округа Серпухов состоялся День открытых дверей. Специалисты учреждения представили юным жителям муниципалитета и их родителям программы и направления для детей от двух до 14 лет.

Гости познакомились с преподавателями и направлениями центра. Все желающие приняли участие в увлекательных мастер-классах. Большое впечатление на собравшихся произвела работа вокальной студии.

«Мы рады, что столько детей и их родителей заинтересовались центром. Наша цель — не просто научить рисовать, танцевать или петь, а раскрыть потенциал каждого ребенка, помочь ему найти себя и поверить в свои силы», — поделилась руководитель студии изобразительного искусства «Артмосфера» Елена Герасимова.

Отметим, что центр работает в Серпухове уже пять лет. Воспитанники учреждения посещают группы раннего развития, готовятся к школе, открывают мир красок в ИЗО-студии. В центре занимаются свыше 50 детей. Он расположен на улице Ворошилова, дом № 111, и в Доме культуры поселка Большевик.