День открытых дверей прошел в Военной академии РВСН в Серпухове

День открытых дверей состоялся в Серпуховском филиале Военной академии РВСН имени Петра Великого 17 мая. Школьники, студенты и их родители смогли увидеть, как живут и учатся курсанты, оценить уровень оснащения учебного процесса и мощь ракетной техники.

Гостям представили часть экспозиции с демонстрацией современной военной техники, показывающей, насколько активно развиваются Ракетные войска стратегического назначения. Знакомство с мощной учебной базой, слаженностью жизни курсантов и их целеустремленностью призвано помочь каждому молодому человеку увидеть здесь не просто место учебы, а дело всей его жизни.

Военная академия РВСН имеет 85-летню историю и ежегодно выпускает около 800 высококлассных специалистов. Дни открытых дверей учреждение проводит четыре раза в год.