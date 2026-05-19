День открытых дверей прошел в университетском колледже МГИМО в Одинцове

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

16 мая в Университетском колледже МГИМО в Одинцове состоялся день открытых дверей для абитуриентов и их родителей. Гости познакомились с образовательными программами, условиями обучения и получили консультации по выбору направления подготовки.

В колледже рассказали о структуре учебного процесса и возможностях для студентов. Посетители смогли пообщаться с преподавателями и учащимися, задать вопросы о поступлении и учебе. Отдельное внимание уделили внеучебной деятельности и студенческим проектам, которые реализуются в колледже.

Абитуриентам представили направления подготовки, включая разработку и управление программным обеспечением, операционную деятельность в логистике, туризм и гостеприимство, юриспруденцию и банковское дело. Также специалисты разъяснили порядок поступления, сроки подачи документов и перечень необходимых материалов.

Участники получили возможность пройти индивидуальные консультации у психолога, который помог сориентироваться в выборе будущей профессии. Родителям объяснили особенности образовательной системы и связи колледжа с университетом.

«Мы стараемся помочь каждому абитуриенту понять свои сильные стороны и выбрать направление, которое подойдет именно ему»,

— отметили представители колледжа.

Университетский колледж является частью системы МГИМО. Учебные программы согласованы с образовательными стандартами университета и направлены на практическую подготовку студентов.