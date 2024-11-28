День открытых дверей прошел в университете Вернадского в Балашихе

Российский государственный университет народного хозяйства имени Владимира Вернадского организовал день открытых дверей в Балашихе. Мероприятие объединило более 300 школьников и их родителей.

На дне открытых дверей будущих абитуриентов встречали представители факультетов, институтов и колледжа университета Вернадского. Школьники проявили большой интерес к мастер-классам, организованным педагогами вуза.

Институт управления сельскими территориями подготовил тестирование на профориентацию, а факультет информационного и технического сервиса организовал занятия по электробезопасности и охране труда. Учащиеся освоили некоторые навыки работы с цифровыми технологиями и проверили свои знания по инженерной механике. Факультет экосистемного планирования предложил для гостей мастер-класс по инвитро-диагностике и служебному собаководству.

«Миссия нашего Университета — подготовка управленческих кадров для сельских территорий страны. Регионы нуждаются в квалифицированных специалистах, и мы открыли новые программы, отвечающие этой потребности», — подчеркнула ректор университета Вернадского, профессор Елена Певцова.

В рамках презентации «Атласа новых профессий» представили образовательные программы в области управления, биоэкологии, IT и инженерии. Одной из новых специальностей, открывшихся в этом году, стало «Сестринское дело». Направление вызвало большой интерес у абитуриентов. О программе рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи Московского областного онкологического диспансера, профессор Алексей Колтович.

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