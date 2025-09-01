День открытых дверей прошел в учреждениях культуры в Чехове

В Чехове прошел День открытых дверей. В рамках мероприятия родители и дети смогли посетить учреждения культуры с экскурсией и посмотреть работу творческих студий и кружков, а также записаться в интересующие их группы.

В «Культурно-творческой дирекции муниципального округа Чехов» работает более 170 клубных формирования по декоративно-прикладному и театральному творчеству, хореографии и другим направлениям. Более трех тысяч жителей разных возрастных групп посещают занятия. Для детей от трех лет и старше на базе муниципальных учреждений культуры создано более 60 кружков и любительских объединений.

Для представителей программы «Активное долголетие» работают более 40 клубных формирований по вокальному, декоративно-прикладному, театральному искусству и другим направлениям. У подростков особой популярностью пользуются студии по хореографии, фитнесу и вокальному мастерству.

Пять коллективов муниципального округа Чехов имеют почетные звания «Образцовый» и «Народные».