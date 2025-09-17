День открытых дверей прошел в Центре пожарной безопасности в Шатуре

На глазах у ребят спасатели потушили условный пожар, освободили пострадавших из поврежденного автомобиля и поднялись в здание по автолестнице. Также в рамках Дня открытых дверей прошло награждение победителей тематического конкурса рисунков.

Лучшей работой признали рисунок ученицы лицея Анны Волковой. Второе место заняла Дарья Савич из школы № 1. Третье место завоевала лицеистка Алена Ковалева.

«Это мероприятие предназначено именно для вас, чтобы вы посмотрели, как работают пожарные, как приходится нелегко в нашей работе, и чтобы вы в своей жизни соблюдали правила пожарной безопасности», — сказал начальник Шатурского пожарного гарнизона Сергей Аржанов.

Кроме того, всем желающим разрешили посидеть в пожарной машине и посмотреть на ее оснащение. Также ребят угостили кашей из полевой кухни.