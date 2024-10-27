День открытых дверей прошел в центре онкопомощи в Солнечногорске

Консультации и обследования на разные виды рака провели для жителей в Солнечногорске в рамках дня открытых дверей. Посетить специалистов могли все желающие без предварительной записи.

Обследование прошли совершеннолетние жители Подмосковья. Они проверились на наличие рака молочной железы, репродуктивных органов, кожи, кишечника, легких, заболеваний кровеносной системы и других патологий.

Женщинам сделали маммографию и ультразвуковое исследование молочных желез, мужчины смогли сдать анализ крови на простатический специфический антиген, который позволяет выявить новообразования предстательной железы. Также в программу обследования вошли анализ кала на скрытую кровь и диагностика новообразований кожи.

«В центральной поликлинике работает Центр амбулаторной онкологической помощи. Его специалисты консультируют жителей по всем волнующим вопросам касательно новообразований. Также в Солнечногорске всем женщинам при диспансеризации назначается маммография или ультразвуковое исследование молочных желез. Маммографию в Солнечногорском районе можно сделать в Андреевской и Менделеевской поликлиниках, а также в Солнечногорской больнице. На данную диагностику можно записаться самостоятельно», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Центр амбулаторной онкологической помощи работает на базе Центральной поликлиники Солнечногорска с 2022 года под руководством Андрея Тюрикова, который в этом году стал лауреатом конкурса «Подмосковный врач» в категории «Онкология».

Дни открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья проходят каждую последнюю субботу месяца.

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