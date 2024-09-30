День открытых дверей прошел в центре онкологической помощи в Коломне

В Коломенской больнице прошел День женского и мужского здоровья, в рамках которого пациенты получили уникальную возможность пройти бесплатный онкоскрининг в Центрах амбулаторной онкологической помощи. Мероприятие было направлено на повышение осведомленности о важности ранней диагностики и профилактики онкологических заболеваний.

В этот день женщины могли пройти маммографию и УЗИ молочных желез, что является важным шагом для выявления возможных проблем на ранней стадии. Мужчины, в свою очередь, имели возможность сдать анализ крови, чтобы определить риск развития рака предстательной железы.

Кроме того, все желающие могли получить консультации опытных специалистов и пройти диагностику новообразований кожи. Это позволило многим пациентам получить профессиональную оценку своего состояния здоровья и рекомендации по дальнейшим действиям.

Организаторы мероприятия подчеркнули, что забота о своем здоровье — это не только правильное, но и необходимое действие. Регулярные обследования и профилактика являются залогом долгой и здоровой жизни. Участники акции отметили важность таких мероприятий для повышения уровня медицинской грамотности населения и формирования культуры заботы о собственном здоровье.

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