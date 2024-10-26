День открытых дверей прошел в центре онкологической помощи в Химках

В Химках в Центре амбулаторной онкологической помощи состоялся день открытых дверей. Жители смогли пройти комплексное обследование на раннее выявление онкологических заболеваний.

Муниципальный депутат и председатель совета медсестер Химкинской клинической больницы Надежда Смирнова подчеркнула важность регулярных обследований с 18 лет. «Раннее выявление онкологических заболеваний позволяет вовремя начать лечение и существенно повысить шансы на успешное выздоровление», — отметила она.

Программа обследования включала в себя лабораторные экспресс-тесты, флюорографию, маммографию и УЗИ молочных желез, ЭКГ, а также осмотр кожных покровов с применением дерматоскопа и другие процедуры.

Современное оборудование Химкинской клинической больницы позволяет проводить полное обследование, используя различные виды рентгенологических и эндоскопических исследований с биопсией, МСКТ, МРТ с внутривенным контрастным усилением, УЗИ, пункционную биопсию под контролем УЗИ, а также гистологическое и цитологическое исследования.

Муниципальный депутат Юлия Мамай напомнила, что пройти онкоскрининги можно в поликлинике № 2 по адресу: улица Лавочкина, дом № 22, кабинет 214. Дополнительную информацию можно получить в контакт-центре онкологического портала Минздрава Московской области по телефону: +7 (498) 602-00-30.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».