День открытых дверей прошел в Центре онкологической помощи в Химках

В рамках Дня открытых дверей в Химках в Центре амбулаторной онкологической помощи горожане прошли комплекс диагностических процедур. В ходе мероприятия обследовали более 20 человек.

В рамках акции женщины получили возможность проконсультироваться с врачом-онкологом, пройти маммографию и УЗИ молочных желез, а мужчины — сдать ПСА-тест. Также была доступна диагностика новообразований кожи, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и кровеносной системы.

Как подчеркивают медики, многие злокачественные новообразования на начальных стадиях развиваются бессимптомно, поэтому регулярные профилактические осмотры имеют жизненно важное значение для успешного лечения.

«Здоровье жителей Химок — наш приоритет, и мы будем и дальше поддерживать такие инициативы, чтобы каждый мог своевременно получить необходимую медицинскую помощь. Желаю всем крепкого здоровья и своевременного прохождения всех необходимых анализов для поддержания хорошего самочувствия и профилактики заболеваний», — поделилась депутат, председатель Совета медицинских сестер Надежда Смирнова.

Узнать подробную информацию об онкологической службе Московской области и записаться на следующие Дни здоровья можно на онкопортале подмосковного Минздрава.