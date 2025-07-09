День открытых дверей прошел в Центре онкологической помощи в Домодедове

Ранняя и качественная диагностика имеет большое значение для выявления онкологических заболеваний на начальных стадиях, даже при отсутствии явных симптомов. Врач-онколог Василий Благонравов отметил, что в рамках диспансеризации предусмотрен необходимый минимум обследований, позволяющий заподозрить наличие различных заболеваний, включая онкологические.

При необходимости после первичного осмотра пациентов направляют к профильным специалистам. Симптомы злокачественных опухолей могут проявляться по-разному. Как объяснил врач, на ранних этапах могут появляться необъяснимая слабость, незначительная потеря веса или лихорадка. У женщин нередко заболевания выявляются при осмотре у гинеколога или во время плановых маммографий и УЗИ молочных желез.

Кроме того, врач обратил внимание на факторы риска развития заболеваний легких. Он порекомендовал ограничивать контакт с канцерогенами, такими как табачный дым и ионизирующее излучение, а также советует людям старше 50 лет уменьшить потребление жареного и копченого мяса.

Дни открытых дверей в Центре амбулаторной онкологической помощи проводятся регулярно.

Посетить прием могут все желающие старше 18 лет. Предварительная запись не требуется, необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.