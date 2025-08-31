День открытых дверей прошел в Центре культуры и творчества в Волоколамске

Вокалисты, танцоры, гимнастки, чтецы, мажоретки, которые обучаются в Центре культуры и творчества на концерте в День открытых дверей представили зрителям свои лучшие номера. Также собравшихся познакомили с педагогами, а все желающие посетили экскурсию по учреждению.

Глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова выступила перед гостями мероприятия с приветственным словом. Она поблагодарила преподавателей Центра культуры и творчества за профессионализм и самоотверженный труд, а также отметила стремление родителей заботиться о духовном и художественном развитии своих детей.

Воспитанники учреждения представили собравшимся свои лучшие номера, показали все, чему они научились. Все желающие смогли увидеть закулисье концертного зала и гримерку.

«День открытых дверей — это прекрасная возможность узнать о многообразии кружков и секций, работающих в нашем округе. Здесь юные жители Волоколамска могут раскрыть свой потенциал в понравившемся виде искусства и стать частью творческого сообщества», — отметила руководитель муниципалитета.