День открытых дверей прошел в центре «Авангард» в Одинцове

Один из ведущих центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Одинцовском округе показал ребятам современные стандарты военной подготовки. В программу Дня открытых дверей вошли интерактивы, передвижные экспозиции и мастер-классы.

Центр «Авангард» уже на протяжении пяти лет остается флагманом патриотического воспитания. На сегодняшний день здесь прошли обучение почти 200 тысяч школьников и студентов среднего профессионального образования. Все больше ребят хотят связать свою жизнь с военным направлением.

Помимо мастер-классов по военной подготовке, в этот день провели межрегиональный форум. Он собрал родительские комитеты, педагогов, руководителей военно-патриотических школьных клубов со всех регионов России.

«Традиционно в разгаре весны, мы проводим день открытых дверей и нужен он, чтобы юноши и их родители понимали, что такое современная начальная подготовка и в какой форме она реализуется», — рассказала директор центра Дарья Борисова.

Центр «Авангард» посетили почти 7 тысяч человек.