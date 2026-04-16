День открытых дверей прошел в Центральной детской школе искусств в Химках

В Центральной детской школе искусств в Химках 15 апреля прошел День открытых дверей. Родители и дети получили ответы на интересующие вопросы, познакомились с учебными планами, специальностями и возможностями учреждения.

Гости узнали, где помогут раскрыться таланту ребенка и научат мыслить творчески. В программе были концерты, выступления творческих коллективов, беседы с преподавателями о направлениях обучения и его особенностях. Школа предлагает хореографическое, художественное, музыкальное отделения и современное искусство.

«В нашей школе мы стараемся создать условия для полноценного развития каждого ребенка. Наши преподаватели — высококвалифицированные специалисты, которые искренне любят свое дело и умеют находить подход к каждому ученику. Мы постоянно работаем над тем, чтобы образовательные программы были актуальными и интересными, следим за новыми тенденциями в сфере образования и культуры, проводим мастер-классы и семинары, приглашаем известных деятелей искусства. Для нас важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя уверенно и мог раскрыть свой потенциал», — поделилась директор школы, муниципальный депутат, член партии «Единая Россия» Инна Монастырская.

Центральная детская школа искусств является гордостью округа. Учебное заведение признали лучшим в России к его 65-летию в 2021 году. Здесь занимаются 2300 учеников, а коллективы и солисты постоянно завоевывают награды на престижных конкурсах.

«Это дает детям возможность выступать на серьезных площадках, набирать сценический опыт и чувствовать свою значимость в культурной жизни округа», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов рассказал, что прием новых учеников в школу начался 15 апреля и продлится до 15 июня. Подробности о правилах поступления, документах и испытаниях можно увидеть на сайте школы. Дополнительное образование является основой гармоничного развития ребенка: оно помогает открывать таланты, развивать креативность, прививать трудолюбие, дисциплину, ответственность и умение работать в команде.