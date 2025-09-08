День открытых дверей прошел в спортшколе «Метеор» в Балашихе

В городском округе Балашиха на стадионе «Труд» спортивная школа олимпийского резерва «Метеор» провела день открытых дверей, который собрал множество гостей — детей, подростков и их родителей. Мероприятие стало отличной возможностью познакомиться с работой спортивных секций и попробовать свои силы в различных видах спорта.

Посетители смогли отработать игровые приемы на футбольном поле, освоить базовые упражнения на баскетбольной площадке, а также впервые попробовать себя в бейсболе. Особое внимание гостей привлекли показательныe выступления художественных гимнасток школы, продемонстрировавших грацию и мастерство.

Тренеры и спортсмены «Метеора» активно общались с родителями, отвечая на их вопросы и рассказывая о перспективах, которые открывает спорт для детей и подростков. Особое внимание уделялось не только физическому развитию, но и формированию командного духа и здорового образа жизни.

День открытых дверей в спортивной школе олимпийского резерва «Метеор» стал ярким событием, которое помогло молодым жителям Балашихи ближе познакомиться с разными спортивными направлениями и сделать осознанный выбор в пользу активного образа жизни. Записаться в спортивную школу олимпийского резерва «Метеор» можно через официальный сайт учреждения.