День открытых дверей прошел в спорткомплексе «Русский медведь»

24 августа гостям представили более 15 направлений — от художественной гимнастики до плавания. Занятия в учреждении проходят как на бесплатной, так и на платной основе.

Одно из главных новшеств — уже в этом сезоне в «Русском медведе» появится отделение падел-тенниса. Корт готовится к открытию, тренировки начнутся в ближайшее время.

Пока занятия будут проходить в тестовом режиме, а полноценный сезон стартует весной следующего года. Падел-теннис становится олимпийским видом спорта, и в школе рассчитывают, что со временем здесь появятся свои спортсмены.

Спортивная школа гордится тренерским составом: 99% педагогов имеют высшую категорию, среди них мастера спорта и заслуженные тренеры. «Русский медведь» остается одним из главных спортивных центров Серпухова. Здесь создают условия для развития детей, поддерживают профессиональный тренерский состав и постоянно ищут новые направления.

День открытых дверей показал: интерес к спорту в округе растет, и школа готова принимать всех, кто хочет заниматься.