День открытых дверей прошел в спорткомплексе «Гучково» в Дедовске
На мероприятии присутствовали титулованные спортсмены России: Светлана Колесниченко, Александр Мальцев, Майя Дорошко, Майя Гурбанбердиева, Олеся Платонова, Евгений Рылов, Александр Красных и Владислав Гринев. Они показали лучшие техники плавания.
Организаторы дня открытых дверей Академии плавания Андрея Арбузова в СК «Гучково» подготовили для гостей мероприятия насыщенную программу. Чемпионы и титулованные спортсмены продемонстрировали высший класс в показательных выступлениях. После дети и взрослые могли взять автографы, а также сфотографироваться и лично пообщаться с кумирами.
В Академии плавания Андрея Арбузова учат детей плавать, осваивать все стили в этом спорте, а также обучают на разряды и помогают получить звания. Совсем скоро в школе стартует новый учебный год, поэтому было важно показать каких результатов добились воспитанники за прошлый сезон.