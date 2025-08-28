День открытых дверей прошел в спорткомплексе «Гучково» в Дедовске

Организаторы дня открытых дверей Академии плавания Андрея Арбузова в СК «Гучково» подготовили для гостей мероприятия насыщенную программу. Чемпионы и титулованные спортсмены продемонстрировали высший класс в показательных выступлениях. После дети и взрослые могли взять автографы, а также сфотографироваться и лично пообщаться с кумирами.

В Академии плавания Андрея Арбузова учат детей плавать, осваивать все стили в этом спорте, а также обучают на разряды и помогают получить звания. Совсем скоро в школе стартует новый учебный год, поэтому было важно показать каких результатов добились воспитанники за прошлый сезон.