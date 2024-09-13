День открытых дверей прошел в спортивной школе в Химках

Спортсменов Химок пригласили на День открытых в школу «Лунево». Участникам показали тренировки по футболу, волейболу, черлидингу, боксу и настольному теннису, а также провели мастер-класс по зумбе и шахматам.

Командный турнир «Веселые старты» провели в этот день. Юные спортсмены представляли секции школы. Теннисты стали чемпионами соревнований, почетное второе место у лыжников, бронзу завоевали футболисты.

«Для всех участников была организована полевая кухня, где можно было выпить вкусного чая со сладостями или полакомиться попкорном», — добавил общественник Егор Ченюк.

Развитию спорта в Химках уделяют особое внимание. Соревнования, турниры и фестивали проводят в округе регулярно. Помимо этого, в муниципалитете открывают новые профессиональные школы и комплексы с современным оборудованием.

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