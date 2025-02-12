День открытых дверей прошел в школьном музее в Лосино-Петровском

В историко-краеведческом музее Свердловской школы № 2 городского округа Лосино-Петровский прошел день открытых дверей. Учащиеся посетили историческую экскурсию и узнали о событиях времен Великой Отечественной войны.

Кадеты 7 «К» класса рассказали школьникам о героической битве летчика Павла Моторина и его экипажа. Обнаруженный в 2018 году поисковым отрядом бомбардировщик ПЭ-2 стал главной темой экскурсии.

Помимо этого, учащиеся кадетского класса показали ученикам газетные статьи 1941–1945 годов. На экскурсии ребята также узнали о Свердловской фабрике, которая в военные годы выпускала сукно для шинелей, и вместе обсудили памятник «Детям военных лет», расположенный в Лукино-Варино.

На дне открытых дверей школьники живо участвовали в дискуссии, задавали интересующие вопросы, размышляли и делали выводы.