День открытых дверей прошел в школе № 2 в Шатуре

Родители школьников лично смогли оценить результаты проведенного капитального ремонта. Специально для них в выходной день организовали экскурсию по обновленным помещениям образовательного учреждения.

Директор школы Марина Солдакова показала родителям отремонтированные кабинеты, новое оборудование и мебель, столовую, центр детских инициатив и центр образования «Точка роста».

Вторую жизнь после ремонта также получил спортивный зал. Здесь уложили специальное покрытие, полностью обновили оборудование, установили систему вентиляции, обустроили раздевалки и туалеты. Во дворе школы появились современные спортивные площадки.

Для школьников в День открытых дверей организовали мастер-классы. После экскурсии и обмена мнениями родители вместе с детьми посадили кустарники во дворе школы.