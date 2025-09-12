День открытых дверей прошел в школе № 1 в Зарайске
Более 500 человек приняли участие в Дне открытых дверей в новом образовательном учреждении Зарайска. Их познакомили с работой школы и перспективами обучения в ней.
Участниками стали родители и дети. Они смогли узнать больше об образовательном пространстве и обсудили интересующие их вопросы вопросы с педагогами.
Кроме того, им показали инфраструктуру учебного заведения: кабинеты, оборудование, лаборатории и мастерские. Они побывали в двух спортзалах, актовом зале на 300 зрителей, столовой и спортплощадке.
В Дне открытых дверей участие принял глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко. Он пообщался с родителями и ответил на их вопросы.
Обсудили вопрос установки скамеек возле входа в школу, а также доставки учеников из двух населенных пунктов в учебное заведение.
Отметим, что школа работает в режиме полного дня. Образование здесь получают 802 ученика, среди них 68 первоклассников.