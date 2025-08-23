День открытых дверей прошел в школе «Лидер» в Химках

В школе «Лидер» в Химках работает «IT-куб» и различные спортивные секции. Жители посетили день открытых дверей в образовательном учреждении, где они познакомились с преподавателями и записали детей на обучение.

«IT-куб» открыли в школе «Лидер» в прошлом году. Ребят там бесплатно обучают программированию роботов, созданию приложений для смартфонов, а также работе с виртуальной и дополненной реальностью.

«В нашей школе работают и спортивные секции. Особой популярностью пользуется чирлидинг, баскетбол и художественная гимнастика», — отметила заместитель директора школы «Лидер» Евгения Купп.

Помимо этого, учащиеся могут записаться в секцию по баскетболу, которая работает уже четвертый год. Воспитанники выезжают в летние спортивные лагеря, принимают участие в различных соревнованиях и турнирах.

Секции и группы заработают с 8 сентября. Подробности можно уточнить у руководителя «IT-куба» Александра Иванова. Адрес центра цифрового образования детей: улица Германа Титова, строение № 16.