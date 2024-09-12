День открытых дверей прошел в школе искусств в Лобне

В Краснополянском музыкальном отделении Лобненской детской школы искусств состоялся день открытых дверей. В начале учебного года учреждение приняло воспитанников детского сада «Василек».

Преподаватели школы организовали выставку музыкальных инструментов и провели экскурсию по учебным классам. Особое внимание уделили баяну и аккордеону, объяснив детям различия между этими инструментами.

Ярким моментом мероприятия стало выступление учеников школы Ярослава Николаенко и Андрея Кузеева, которые продемонстрировали возможности баяна и аккордеона.

Напомним, что отделение детской школы искусств находится на Молодежной улице, 4.

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