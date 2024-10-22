День открытых дверей прошел в Шатурском энергетическом техникуме в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Для старшеклассников организовали мастер-классы и показали опыты.

Ученица 9-го класса Виктория Зайцева решила стать релейщиком — защищать оборудование от коротких замыканий и перегрузок. Она планирует поступать в Шатурский энергетический техникум.

«У меня папа тут учился, дедушка и сестра. Я планирую пойти на автоматизацию. Мне интересно составлять схемы», — рассказала Виктория Зайцева.

Больше 100 человек пришли на день открытых дверей, чтобы познакомиться с учебной программой и узнать о нововведениях.

Шатурский энергетический техникум почти 90 лет готовит специалистов, востребованных на рынке труда. Здесь обучают энергетиков, лаборантов, автомехаников и IT-специалистов. Каждый год учреждение принимает около 400 первокурсников. Шатурская ГРЭС, компания «Россети», «Мосэнерго», «Уралхим» и РЖД входят в число стратегических партнеров.

«Их очень много — более 50 компаний. Все они нуждаются в наших специалистах, и мы реализуем кадровый потенциал выпускников очень легко и просто. 98% наших выпускников трудоустраиваются по своему направлению», — рассказал директор ГБПОУ МО «Шатурский энергетический техникум» Виталий Давыдов.

Химический кластер развивают в Рошальском филиале.

Отметим, приемная компания стартует 20 июня 2025 года.

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