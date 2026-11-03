День открытых дверей прошел в роддоме в Подольске

Врачи родильного дома подробно разобрали ключевые вопросы, связанные с подготовкой к родам и появлением малыша на свет. Специалист отделения патологии беременности Нина Яковлева рассказала об этапах родовой деятельности и взаимодействии роженицы с врачебной бригадой, а неонатологи дали практические советы по уходу за новорожденными и основам грудного вскармливания. Заведующая отделением реанимации новорожденных Татьяна Ляпина развеяла частые страхи будущих мам: госпитализация ребенка в реанимацию не всегда говорит о тяжелой патологии — часто это необходимая мера для контроля параметров здоровья в первые часы жизни. Отдельный блок встречи посвятили детской гинекологии. Врач Наталья Деньгуб рассказала о консервативном и хирургическом лечении девочек от 0 до 18 лет. Подольский родильный дом сегодня занимает ведущее место в Московской области по объему и качеству оказания специализированной хирургической помощи по этому направлению. Для участников мероприятия организовали фотосессию и тематические конкурсы.