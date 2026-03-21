День открытых дверей прошел в роддоме в Химках

Гости экскурсии оценили преображение учреждения, построенного еще в 1970-х годах: обновленные родблоки и операционные, современные палаты для мам, отделения гинекологии, патологии беременности и реанимации. Посетителям показали наркозное, операционное и диагностическое оборудование, рассказали о форматах родов — партнерских, вертикальных и музыкальных.

В осмотре приняли участие глава Химок Инна Федотова, главный врач Химкинской клинической больницы, депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, муниципальный депутат Ирина Спирина, а также будущие родители. Решение о модернизации роддома приняли с учетом пожеланий жителей, а ход работ на всех этапах курировал Владислав Мирзонов.

«Теперь это современное и удобное пространство, где все продумано для безопасности и спокойствия будущих мам. Новое оборудование расширило возможности диагностики и лечения, а комфортные палаты и индивидуальные родзалы позволяют женщинам чувствовать себя уверенно. Мы, врачи, рады работать в условиях, которые действительно помогают нашим пациенткам», — подчеркнул главный врач Химкинской клинической больницы, депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

После капитального ремонта роддом стал современным акушерским стационаром на более чем 100 мест. Штат учреждения насчитывает около 100 специалистов, многие из которых работают здесь десятилетиями. Врач-акушер-гинеколог Яна Зыбина, например, начинала карьеру санитаркой, а сегодня является лауреатом премии «Подмосковный врач — 2025».