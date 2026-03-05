День открытых дверей прошел в роддоме Солнечногорска

Родильное отделение Солнечногорской больницы 3 марта посетили десять будущих мам. Гостьям показали отделение патологии беременности, родильные залы и послеродовые палаты, ответили на вопросы о предстоящих родах.

Медицинский персонал подробно рассказал об оснащении залов, бытовых удобствах и организации совместного пребывания мамы и малыша после родов.

«Мы стремимся сделать пребывание женщин в нашем роддоме максимально комфортным. Одной из главных тем, волнующих будущих мам, традиционно является поддержка близких. Важным нововведением стала возможность посещения родственниками пациенток непосредственно в послеродовых палатах. Многие участницы сегодняшней встречи уже приняли решение возвращаться к нам на роды», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Дни открытых дверей в роддоме проходят еженедельно по вторникам в 13:00. Дополнительно каждый четверг в 15:00 в женской консультации на улице Почтовой, 19 проводят лекции в рамках «Школы здорового материнства» — о подготовке к родам и уходе за новорожденными.