День открытых дверей прошел в роддоме Дубны

На Дне открытых дверей в родильном доме в Дубне собрались те, кто уже ожидает малышей и те, кто только планирует пополнение в семье. Гостям рассказали, что в округе действует программа по мониторингу репродуктивного здоровья будущих родителей, а по полису обязательного медицинского страхования доступна бесплатная процедура экстракорпорального оплодотворения.

Жительницы Дубны также познакомились с персоналом роддома и узнали, как организована работа в медучреждении. Будущим мамам показали современные родильные боксы. В каждом из них поставили кровать-трансформер, аппарат искусственной вентиляции легких для мамы и малыша, реанимационный стол и прочую необходимую медтехнику и оборудование. Гости заглянули и в послеродовые палаты, а также в реанимационный отсек.

«В роддоме в Дубне все ориентировано на помощь и поддержку мам и малышей», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Отметим, что с начала 2025 года в обновленном родильном доме в Дубне появились на свет 250 мальчиков и девочек. Почти 300 будущих мам находятся сейчас под наблюдением врачей.