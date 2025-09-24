День открытых дверей прошел в расчетном центре в Химках

22 сентября в клиентском офисе «МосОблЕИРЦ» в Химках прошел день открытых дверей. Посетить офисы расчетного центра по-прежнему можно и без записи.

Эксперты провели обучающий семинар, на котором показали, как пользоваться личным кабинетом и приложением «МосОблЕИРЦ Онлайн». Они также представили новые терминалы для быстрой оплаты услуг и передачи показаний.

Среди нововведений — сервис предварительной записи в офис «МосОблЕИРЦ». Теперь жители могут выбрать удобное время и дату визита на сайте, чтобы получить обслуживание без ожидания. Это особенно полезно для тех, кто ценит свое время и предпочитает планировать встречи заранее.

Представители ресурсоснабжающих компаний, ассоциации председателей домов и поставщики услуг обсудили совместные действия и ответили на вопросы горожан. Также была представлена информация о стандарте получения компенсации за услуги ЖКХ для льготных категорий граждан.

«В сентябре в Химках изменился порядок предоставления мер соцподдержки. Теперь льготы не отражаются в квитанции за ЖКУ, а перечисляются напрямую на счета граждан. Для получения компенсации нужно подать заявление на портале госуслуг Московской области или через МФЦ», — рассказала начальник управления расчетного центра «Химки» Юлия Облецова.

Адреса и режим работы всех офисов можно посмотреть на сайте мособлеирц.рф.