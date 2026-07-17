День открытых дверей прошел в пожарно-спасательной части в Воскресенске

Сотрудники 314-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» провели день открытых дверей для воспитанников летнего лагеря поселка Фосфоритный. Для ребят организовали экскурсию по подразделению.

Юным гостям показали помещения пожарно-спасательной части и гаражный бокс со специальной техникой. Спасатели рассказали о предназначении аварийно-спасательного инструмента и принципах его применения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Работники дежурного караула напомнили детям алгоритм действий при пожаре и продемонстрировали первичные средства пожаротушения, с помощью которых можно потушить возгорание на начальной стадии.

Заместитель начальника пожарно-спасательной части Павел Прохоров отметил, что для воспитанников летнего лагеря это была не просто прогулка, а возможность позволивший заглянуть за кулисы героической профессии пожарного и освоить жизненно важные правила пожарной безопасности.

Каждому ребенку вручили листовку с правилами безопасности и единым номером вызова экстренных оперативных служб.