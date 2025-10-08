День открытых дверей прошел в перинатальном центре в Видном

В Видновском перинатальном центре подмосковного Ленинского городского округа состоялось мероприятие, приуроченное к Всероссийскому дню беременных. Более 40 будущих родителей смогли познакомиться с работой медицинского учреждения, пообщаться с ведущими специалистами и получить ответы на волнующие вопросы о беременности и родах.

В рамках праздника для гостей провели подробную экскурсию по центру, продемонстрировав современное оснащение отделений и различные типы палат. Особый интерес у участников вызвала возможность личной консультации с акушерами-гинекологами, которые подробно рассказали о ведении родов по полису ОМС и на контрактной основе.

«Материнство — это прекрасный период в жизни женщины, и наша задача — сделать его максимально комфортным и безопасным. Сегодня мы не только познакомили будущих родителей с центром, но и смогли развеять их тревоги, что особенно важно перед родами», — подчеркнула главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова.