День открытых дверей прошел в перинатальном центре в Пушкино

Очередной день открытых дверей состоялся в Пушкинском перинатальном центре. Акушер-гинеколог родового отделения Анастасия Константинова провела беседу с будущими родителями о партнерских родах.

Она отметила, что присутствие мужчины на самих родах не является обязательным, но возможно. Основная задача мужчины — помочь супруге подготовиться к родам. Партнер должен контролировать состояние и самочувствие роженицы, чтобы при необходимости позвать медицинский персонал.

Напомним, что мужчина, желающий участвовать в партнерских родах, должен предоставить результат флюорографии за последний год, а также иметь специальную одежду: моющиеся резиновые или кожаные тапочки, чистый спортивный костюм и хлопковую футболку, либо одноразовый хирургический костюм.

Следующая встреча в перинатальном центре назначена на 25 июня. Предварительная запись не требуется.

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