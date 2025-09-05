День открытых дверей прошел в отделении расчетного центра в Воскресенске

В мероприятии приняли участие представители МосОблЕИРЦ, администрации городского округа и управляющих компаний. Сотрудников местного отделения центра поблагодарил за работу глава Воскресенска Алексей Малкин.

Сотрудники расчетного центра, которые ежедневно работают с документами и управляющими компаниями, проконсультировали жителей по всем интересующим вопросам и рассказали об удобных дистанционных сервисах.

«Такой формат позволяет узнать нюансы, для которых будут необходимы алгоритмы решения, чтобы мы становились лучше, чтобы наша клиентоориентированность была на пользу населению, а качество расчетов и разъяснений свелось на простой и доступный для жителей язык», — рассказала руководитель отделения МосОблЕИРЦ Владислава Ермакова.

Алексей Малкин отметил, что взаимодействие администрации городского округа с расчетным центром выстроено на самом высоком уровне.

«Мы делаем одно общее дело. Очень важно рассказать жителям об удобствах данного офиса, а также подробно объяснить все нюансы и вопросы», — подчеркнул глава Воскресенска.