День открытых дверей прошел в отделении областного расчетного центра в Серпухове

В территориальном управлении Московского областного единого информационно-расчетного центра «Серпухов» состоялся День открытых дверей. Все желающие смогли получить консультацию специалистов отделения, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

На вопросы жителей также отвечали представители Ассоциации председателей советов многоквартирных домов. Мероприятие организовали для повышения грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и информирования людей о работе электронных сервисов.

«Дни открытых дверей мы проводим не первый год, в каждом городском округе. На приеме жители могут узнать о планах по ремонту многоквартирных домов, благоустройству — обо всем, что входит в компетенции сотрудников», — прокомментировал региональный руководитель ООО «МосОблЕИРЦ» Карэн Папикян.

Начальник управления Единого информационно-расчетного центра «Серпухов» Дмитрий Акимушкин напомнил собравшимся, что с помощью приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн» можно оплатить счета, предоставить показания, разместить заявку на замену приборов учета и многое другое.

«День открытых дверей — дополнительная возможность задать интересующие вопросы, а также убедиться, что мы работаем открыто, своевременно ведем расчеты», — добавил он.

Отметим, что сегодня территориальное управление Московского областного единого информационно-расчетного центра «Серпухов» — одно из ведущих в регионе. Каждый день специалисты консультируют около 300-600 посетителей. Офис обслуживает свыше 111 тысяч лицевых счетов по жилищно-коммунальным услугам и более 124 тысяч по электроэнергии.

Карэн Папикян наградил сотрудников организации в лице ее руководителя Дмитрия Акимушкина почетной грамотой Министерства энергетики Московской области. Помимо этого, на мероприятии отметили лучшего менеджера Елену Колосову.

В территориальном управлении Московского областного единого информационно-расчетного центра «Серпухов» к 9 Мая запустили проект: с помощью QR-кода, размещенного на плакате, можно перейти на страницу с историей о событиях Великой Отечественной войны.