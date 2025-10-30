День открытых дверей прошел в отделе МВД Воскресенска

Студенты из Воскресенска смогли ближе познакомиться с профессией полицейского. Для них организовали тематическую встречу.

Мероприятие провели сотрудники местного отдела МВД. Участие приняли студенты группы правоохранительной направленности местного колледжа.

О профессии ребятам рассказала заместитель начальника управления — начальник отдела по работе с личным составом полковник полиции Наталья Эпштейн. Они узнали больше о работе подразделений, вакансиях и возможности получения бесплатного высшего образования в ведомственных вузах системы МВД.

Также для молодежи провели мастер-класс по боевым приемам борьбы. Его организовал ветеран органов внутренних дел, тренер по спортивному и боевому самбо, дзюдо и рукопашному бою Алексей Ивлев.

Кроме того, эксперт-криминалист показал рабочий чемодан с инструментами, поделился опытом и рассказал об учебе в Московском университете МВД России имени В. Я. Кикотя, а полицейский—кинолог поделился подробностями об особенностях профессии.