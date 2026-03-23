День открытых дверей прошел в Одинцовском кампусе МГИМО

Встреча состоялась в Одинцове на улице Новоспортивной, дом № 3. Для участников организовали профориентационное тестирование и индивидуальные консультации.

Гостям филиала Московского государственного института международных отношений рассказали об образовательных программах, правилах приема и возможностях для будущих студентов. Программа началась с работы демонстрационных стендов, консультаций для абитуриентов, тестирования и фотозоны.

В 12:30 начались образовательные сессии по трекам. Среди них — «Бакалавриат и магистратура», где обсуждали вопросы приема и особенности языковой подготовки, «Колледж» с презентацией программ и условий поступления и «Горчаковский лицей» с демонстрацией возможностей для школьников.

Посетители смогли увидеть учебные аудитории и другие пространства кампуса во время экскурсии по зданию. Преподаватели и сотрудники приемной комиссии ответили на вопросы о поступлении и обучении.