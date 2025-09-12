День открытых дверей прошел в обновленных школах Орехово-Зуевского округа

К новому учебному году в Орехово-Зуевском округе отремонтировали четыре образовательных учреждения. Родители учеников Малодубенской, Демиховской, Авсюнинской и Ильинской школ своими глазами увидели, как все изменилось.

Второй корпус Демиховского лицея, построенный более 70 лет назад, полностью преобразился. Появились светлые классы, просторные коридоры, яркая столовая. В кабинетах установлено новейшее оборудование. Масштабные работы по капитальному ремонту начались в январе этого года. Строители обновили все внутренние помещения, утеплили фасад, установили новые окна и двери, заменили инженерные коммуникации. 1 сентября в обновленную школу пришли 320 учеников.

«Я очень счастлива, что школа так преобразилась, стала такой современной, яркой, классной. Здесь хочется учиться. Я очень рада, что 1 сентября пришла в такую красивую школу», — поделилась мать ученицы Демиховского лицея Анна Дорофеева.

В школе в деревне Малая Дубна для родителей провели экскурсию по обновленным кабинетам. Они увидели современный спортзал, большую столовую и классы, оборудованные по последнему слову техники. Почти в каждом установлены интерактивные доски. Есть кабинет информатики и робототехники, где ребята учатся управлять дронами.

Масштабные работы в образовательных учреждениях Орехово-Зуевского округа стали возможны благодаря государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».