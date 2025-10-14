День открытых дверей прошел в обновленном роддоме в Химках

Масштабное преобразование лечебного учреждения прошло в рамках губернаторской программы по обновлению стационаров. Оценить новые условия в обновленном роддоме в Химках смогли будущие родители и депутаты.

В родильном доме городского округа Химки состоялся день открытых дверей, на который прибыли будущие мамы и муниципальные депутаты: Ирина Спирина, Надежда Смирнова, Инна Монастырская и Николай Томашов. Личную экскурсию для гостей провел заведующий учреждением Согомон Казарьян.

«Открытие обновленного роддома стало по-настоящему долгожданным и радостным событием для всего нашего города. Мы благодарим Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева за поддержку этого важнейшего проекта и от всей души поздравляем коллектив Химкинской клинической больницы. В обновленных стенах стало современно и очень уютно, что так важно для будущих мам и их малышей», — отметила заведующая поликлиникой № 7, муниципальный депутат Ирина Спирина.

Мероприятие было организовано в рамках партийного проекта «Здоровое будущее». Участникам продемонстрировали новейший стандарт оказания услуг: индивидуальные палаты для совместного пребывания матери и ребенка, три изолированных приемных отделения, современный блок реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, а также специальный бокс для беременных с инфекционными заболеваниями.