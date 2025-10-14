День открытых дверей прошел в обновленном роддоме в Химках
Масштабное преобразование лечебного учреждения прошло в рамках губернаторской программы по обновлению стационаров. Оценить новые условия в обновленном роддоме в Химках смогли будущие родители и депутаты.
В родильном доме городского округа Химки состоялся день открытых дверей, на который прибыли будущие мамы и муниципальные депутаты: Ирина Спирина, Надежда Смирнова, Инна Монастырская и Николай Томашов. Личную экскурсию для гостей провел заведующий учреждением Согомон Казарьян.
«Открытие обновленного роддома стало по-настоящему долгожданным и радостным событием для всего нашего города. Мы благодарим Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева за поддержку этого важнейшего проекта и от всей души поздравляем коллектив Химкинской клинической больницы. В обновленных стенах стало современно и очень уютно, что так важно для будущих мам и их малышей», — отметила заведующая поликлиникой № 7, муниципальный депутат Ирина Спирина.
Мероприятие было организовано в рамках партийного проекта «Здоровое будущее». Участникам продемонстрировали новейший стандарт оказания услуг: индивидуальные палаты для совместного пребывания матери и ребенка, три изолированных приемных отделения, современный блок реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, а также специальный бокс для беременных с инфекционными заболеваниями.
Площадь медицинского комплекса достигает почти пять тысяч квадратных метров. В его структуру входят гинекологическое отделение, отделение патологии беременности, послеродовое отделение и реанимация. Учреждение укомплектовано передовой аппаратурой для помощи новорожденным и роженицам, включая коагулятор, аппарат для реинфузии, современные КТГ, УЗИ, ИВЛ, стойки для эндоскопических операций и кольпоскоп.
«В рамках программы губернатора по перезагрузке стационаров и Народной программы наш роддом был практически полностью перестроен и теперь соответствует самым высоким стандартам. Важно, что здесь сохранили коечный фонд, но при этом кардинально изменили условия пребывания. Появилась и долгожданная палата семейных родов, где у женщины есть возможность находиться рядом с мужем в этот ответственный момент», — рассказала председатель Совета медицинских сестер, муниципальный депутат Надежда Смирнова.
Химкинский роддом, являющийся одним из старейших медучреждений округа, за 50 лет работы принял более 100 тысяч семей. Теперь модернизированная инфраструктура и внедрение инновационных технологий способствуют не только продолжению сложившихся традиций, но и значительному росту уровня качества и безопасности оказываемой медицинской помощи женщинам и младенцам.