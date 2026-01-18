День открытых дверей прошел в новом творческом центре Лобни

Пресс-служба администрации г. о. Лобня

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Лобня

В новом творческом пространстве «Красный АРТ» в Лобне прошел День открытых дверей, собравший около 80 детей и родителей. Юным гостям предлагали увлекательные квесты и анимацию, а педагоги подробно рассказали о программах всех 23 действующих кружков и студий.

Мероприятие, состоявшееся 18 января, помогло семьям подобрать подходящие творческие занятия на базе культурного центра. По словам организаторов, в ближайшее время арт-пространство пополнится шестью новыми кружками, а также начнет проводить тематические вечеринки для старшеклассников.

«Красный АРТ» функционирует как новая площадка Дома культуры «Красная Поляна» и располагается в историческом здании бывшей коррекционной школы по адресу: ул. Павлика Морозова, 1Б. С декабря прошлого года обновленный центр активно развивает культурную и досуговую жизнь города.

Полный перечень студий и расписание занятий доступны на официальной странице творческого пространства в сети.