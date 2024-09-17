День открытых дверей прошел в музее истории Лобни

В День города музей истории городского округа Лобня организовал для жителей творческие мероприятия. На дне открытых дверей собравшиеся поучаствовали в мастер-классах по оригами и росписи, а также посетили экскурсию.

Для школьников в музее истории провели экскурсию и мастер-класс по созданию из бумаги озерной чайки — символа города. Ребята обучились технике оригами и расписали свои работы по макету птицы, представленной в музее.

«Уверены, что теперь они отлично запомнят, как выглядит наша чайка, и не перепутают ее с другими», — рассказали сотрудники музея.

Юные посетители побывали еще на одном творческом мастер-классе — по росписи керамических стаканчиков с изображением символов Лобни.

Напомним, музей истории расположен в Лобне по адресу: улица Жирохова, дом № 2, телефон +7 (498) 619-55-35.

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