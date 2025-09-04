День открытых дверей прошел в молодежном центре «Патриот» в Серпухове

Набирать курсантов на новый учебный год начали в военно-спортивном центре «Маргеловец» в Серпухове. Накануне всем желающим предоставили возможность узнать больше о деятельности учреждения.

На Дне открытых дверей родители и дети узнали о том, чем можно заниматься в учреждении. Они побывали ни экскурсии по тиру, спортзалу, складу и оружейной комнате, а также могли задать интересующие вопросы.

Центр работает уже более 13 лет. Опытные инструкторы обучают детей старше 12 лет единоборствам, огневой и высотной подготовке, прыжкам с парашютом, погружениям в воду, топографии и первой помощи. Кроме того, воспитанники учреждения осваивают работу с беспилотными летательными аппаратами.

Руководителем центра является Константин Оболонков, он участник специальной военной операции. Пока Константин был на передовой, его дело продолжал сын Александр.