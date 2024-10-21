День открытых дверей прошел в колледже Воскресенска

Воскресенский колледж в день открытых дверей посетили представители компании «Уралхим». Они рассказали абитуриентам о карьере в химической компании, а также о программе целевого обучения.

При содействии компании «Уралхим» в прошлом году в Воскресенском колледже отремонтировали лаборатории химического анализа и учебные классы. Помещения оборудовали новой мебелью и техникой. В модернизированных аудиториях с абитуриентами встретились преподаватели и представители химического предприятия.

Будущим студентам рассказали о соцполитике «Уралхима», возможностях карьерного роста, целевых программах обучения. Абитуриенты узнали и о процедуре рассмотрения и приема школьников в колледж, а также о том, как подать документы.

Филиал «Воскресенских минеральных удобрений» акционерного общества «Объединенная химическая компания „Уралхим“» на протяжении многих десятилетий сотрудничает с учреждением образования. По целевому набору здесь обучают свыше 50 ребят. Преуспевающие студенты получают от предприятия стипендию, а после окончания колледжа могут рассчитывать на гарантированное трудоустройство.

«Предприятие ежегодно принимает на производственную и преддипломную практику студентов Воскресенского колледжа, помогает обеспечивать учебное заведение необходимым оборудованием», — сказала начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «Воскресенских минеральных удобрений» акционерного общества «Объединенная химическая компания „Уралхим“» Елена Удовенко.

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