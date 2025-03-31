День открытых дверей прошел в колледже в Воскресенске

Участниками мероприятия стали более 200 школьников, их родителей и педагогов. Для них подготовили несколько площадок, на которых все желающие могли познакомиться с различными профессиями.

Несколько стендов представили предприятия, которые выступили партнерами Дня открытых дверей. Они рассказали школьникам о том, какие перспективы открывает их сотрудничество с колледжем.

«У нас три структурных подразделения, в одном из которых продолжается капитальный ремонт. Там появятся новые лаборатории, а главное — новые возможности для студентов. Мы регулярно проводим Дни открытых дверей, и я уверена, что школьникам будет и интересно, и полезно», — рассказала директор Воскресенского колледжа Алла Лунина.