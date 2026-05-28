День открытых дверей прошел в колледже в Воскресенске

Заключительное в этом году мероприятие для абитуриентов состоялось в Воскресенском колледже. Его посетили более 80 школьников и их родителей.

В профориентационной встрече приняли участие специалисты «Мособлэнерго». Они рассказали школьникам о работе компании, показали видеоролик и раздали буклеты. Будущие студенты узнали, какие специальности востребованы в электросетевой отрасли, как можно повышать квалификацию, строить карьеру и на какие социальные гарантии рассчитывать.

Федеральный проект «Профессионалитет» с упором на практику и активным участием работодателей помогает выпускникам колледжей становиться квалифицированными специалистами и получать перспективные профессии. Энергетики участвуют в таких Днях открытых дверей и фестивалях профессий регулярно. Для студентов организуют экскурсии на производство и предоставляют возможность прохождения практики. Все это делается для того, чтобы популяризировать профессию энергетика и привлечь в отрасль молодые кадры.​​