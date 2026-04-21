День открытых дверей прошел в колледже в Воскресенске

Масштабное мероприятие состоялось 18 апреля в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который входит в национальный проект «Молодежь и дети». В Воскресенском колледже собрались сотни школьников и их родителей.

Преподаватели специальных дисциплин вместе с амбассадорами проекта провели для ребят мастер-классы по нескольким направлениям: эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, интеграция решений с использованием искусственного интеллекта, а также техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства.

Школьники попробовали себя в электромонтаже, на время стали программистами, познакомились с автоматизацией и роботизированным производством: собирали схемы и управляли виртуальным фрезерным станком.

Участники проявили большой интерес к мастер-классам и получили ответы на все вопросы. Формат мероприятия помог ребятам почувствовать себя настоящими специалистами, узнать о практике, трудоустройстве и лучше понять, чем предстоит заниматься в будущем при выборе профессии.