День открытых дверей прошел в колледже в Воскресенске

Специалисты «Мособлэнерго» приняли участие в мероприятии, которое состоялось в Воскресенском колледже. Его посетили более 50 школьников и их родителей.

Работники Коломенского филиала компании рассказали о деятельности «Мособлэнерго» и возможностях профессиональной реализации в энергетике. На примере Воскресенского производственного отделения энергетики наглядно показали структуру компании, рассказали о востребованных специальностях и специфике работы электромонтеров. Гости узнали об особенностях обслуживания трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных линий, а также эксплуатации приборов учета.

Особое внимание представители уделили мерам поддержки молодых специалистов. Будущим студентам рассказали о заключении договоров на целевое обучение, актуальных вакансиях, условиях трудоустройства и прохождении производственной практики.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что участие энергетиков в таких мероприятиях — это вклад в будущее отрасли. Школьникам не просто рассказывают о профессии, а предлагают конкретный путь: целевое обучение, практика и последующее трудоустройство. Это позволяет привлекать мотивированных молодых специалистов и обеспечивать преемственность поколений в электросетевом комплексе региона.

«Мособлэнерго» регулярно организует для школьников и студентов экскурсии в свои филиалы и предоставляет возможность прохождения практики. В течение года представители компании участвуют в днях открытых дверей и фестивалях профессий в Подмосковье.